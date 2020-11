Statul roman, incapabil sa recupereze sutele de milioane de lei platite dupa condamnarile la CEDO. Niciun magistrat nu a fost tras la raspundere

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia non-guvernamentala pentru Drepturile Omului, APADOR-Ch, arata ca statul roman, mai precis Ministerul Finantelor Publice, nu face niciun demers pentru a recupera sumele platite din bugetul public in urma condamnarilor la CEDO. Potrivit asociatiei raspunderea magistratilor, "o marota…

- Judecatoarea Camelia Bogdan a obtinut o victorie partiala la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in procesul impotriva statului roman, care vizeaza excluderea sa din magistratura. Statul roman trebuie sa-i plateasca acesteia despagubiri in valoare de 8000 de euro.CEDO nu i-a dat dreptate…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Elvetia pentru ca a obligat o ziarista sa isi dezvaluie sursele, in cadrul unei anchete penale privind traficul de droguri, potrivit AFP. Instanta Consiliului Europei a reamintit importanta protectiei surselor intr-o societate democratica.…

- Documente atasate: Nota de fundamentare Proiectul de OUG Proiectul de OUG pentru completarea unor acte normative cu incidența in protecția animalelor [...] a fost publicat, in dezbatere, la Ministerul Afacerilor Interne și trebuie adoptat de Guvern și publicat in Monitorul Oficial, pentru a se aplica.…

- Punctul de pensie creste cu 14%, de la 1 septembrie. Cițu: ”Este cea mai mare suma pe care au primit-o romanii la pensie vreodata” Valoarea punctului de pensie va creste cu 14% de la 1 septembrie 2020, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei, potrivit proiectului de rectificare bugetara publicat…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a decis sa nu fie solicitata retrimiterea la Marea Camera a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a hotararii CEDO in cazul Kovesi, anunța MAE, intr-un comunicat de presa. Termenul limita pana la care se putea efectua cererea de retrimitere…

- "Decizia, luata conform prevederilor legale aplicabile de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu la propunerea Agentului Guvernamental pentru CEDO si a departamentului de specialitate din cadrul MAE, a fost solid fundamentata pe o analiza complexa juridica si politico-diplomatica si a…