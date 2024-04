Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Covasna a efectuat, in perioada 9-12 aprilie a.c., un numar de 16 de controale ce au avut drepr scop verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, precum si prevederile legale…

- Zeci de brutarii din județul Timiș au fost controlate de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) in perioada 9-12 aprilie. Printre problemele gasite de inspectori se numara negarantarea in plata a salariului minim și nepurtarea echipamentului individual de protecție.

- ■ in Neamț, au fost controlați 13 angajatori din acest domeniu ■ au fost aplicate trei amenzi in valoare de 900 lei și dispuse 15 masuri de remediere a neconformitaților gasite ■ Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamț a anunțat finalizarea campaniei de verificare a respectarii legislației muncii…

- In perioada 18 martie – 22 martie 2024, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau, sub coordonarea Inspecției Muncii București, a desfașurat o ampla campanie naționala de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul incheierii și executarii contractelor individuale de munca, precum și…

- Tesla va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul susține ca numarul de angajați va fi de cel puțin 200 intr-o prima etapa, urmand a fi triplate, in viitor. Partea grupului ceh TESLA, Tesla Energy Storage, dezvaluie intenția de a construi o fabrica de baterii intr-un oraș din Romania. Bateriile…

- Orice incident periculos petrecut la locul de munca trebuie anunțat angajatorului, inspectoratului teritorial de munca, asiguratorului și organelor de urmarire penala, dupa caz. Amenda pentru necomunicarea de indata a oricarui incident este de la 3.500 lei la 7.000 lei. Avand in vedere incidentele periculoase…

- AJOFM Brila a anunat numrul de locuri de munc vacante în judeul Brila dup cum urmeazDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiibucatarvechime in munca minim 6 luni studii minim scoala generala curs de calificareCOMPLEXUL REZIDENTIAL SF APOSTOLI PETRU SI PAVELStr. Caraiman nr.11tel. 0239.615....

- ITM Alba: Amenda de 5.000 de lei și peste 20 de avertismente date de inspectorii de munca, dupa controale la firme din județ Inspectorii de munca din Alba a aplicat, in perioada 22-26 ianuarie,o amenda de 5.000 de lei și 23 de avertismente, dupa controale la firme din județ. In domeniul relatiilor de…