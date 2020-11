Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul statului New York a dat în judecata casa de licitații Sotheby's, deținuta de omul de afaceri francez Patrick Drahi, acuzând-o ca faciliteaza utilizarea de catre unul dintre principalii sai clienți certificate false de scutire de impozite, potrivit AFP."Sotheby's…

- Un volum rar din anul 1623, care a reunit pentru prima data piesele de teatru scrise de dramaturgul William Shakespeare, a fost vandut miercuri cu pretul record de 9,97 milioane de dolari, au anuntat reprezentantii filialei din New York a casei de licitatii Christie's, citati de Reuters, transmite Agerpres.

- Un diamant violet-roz extrem de rar din clasa "vivid" (cu cel mai mare grad de stralucire, n.r.), descoperit intr-o mina din Rusia, ar putea fi vandut cu 38 de milioane de dolari la o licitatie ce va fi organizata pe 11 noiembrie la Geneva, au anuntat luni reprezentantii casei Sotheby's, citati…

- Companiile aeriene globale pierd zilnic 418 milioane de dolari, a estimat marti Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care a cerut guvernelor sa le ofere ajutor suplimentar, transmite Reuters potrivit Agerpres. IATA se asteapta ca industria aeriana sa inregistreze in semestrul doi…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit „multe milioane de dolari în taxe”, dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic „sub-îndatorat”, având mai multe active decât datorii, transmite Reuters,…

- Scheletul unuia dintre cele mai complete specimene de T-Rex din intreaga lume va fi scos la licitatie de catre Casa Christie's la 6 octombrie, la New York, iar specialistii estimeaza un pret de vanzare intre 6 si 8 milioane de dolari, transmit miercuri AFP si Reuters. Acest T-Rex,…

- Sotheby’s a vandut lucrari si obiecte de arta in valoare de 2,5 miliarde de dolari de la inceputul anului in ciuda crizei, datorita vanzarilor online. Anul trecut, pentru aceeasi perioada, societatea a vandut loturi in valoare de 3,3 miliarde de dolari, arata Artprice, relateaza News.ro.Citește…

- Statul american Michigan a acceptat sa plateasca despagubiri de circa 600 milioane de dolari victimelor contaminarii cu plumb a retelei de apa potabila din orasul Flint, unul din cele mai grave scandaluri sanitare din SUA din ultimii ani, transmit Reuters si AFP, citand anuntul facut joi de guvernator…