Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgenta al județului Dolj a adoptat, astazi, o Hotarare prin care a fost anunțata instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice, in doua localitați din Dolj. Restricțiile intra in vigoare luni, 07.02.2021 . Tot luni, de la ora 00.00, scapa de restricții…

- Vești bune pentru locuitorii acestui oraș! Se redeschid restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de spectacole și cele de jocuri de noroc, in limita a 30% din locuri, dupa ce rata de infectare din oraș a ajuns la 2,17 la mie. Este vorba despre județul Sibiu, unde autoritațile au actualizat…

- Vremea insorita din primele zile ale anului a scos clujenii din casa care s-au orientat spre natura, zapada și sporturi de iarna. Stațiunea Buscat din Baișoara este una dintre cele mai populare... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, solicita redeschiderea unitatilor de invatamant din oras, avand in vedere ca localitatea se afla in scenariul verde, rata de infectare cu SARS-CoV-2 fiind redusa.

- Activitatea cu publicul in interiorul cladirilor restaurantelor, cafenelelor, operatorilor de jocuri de noroc si salilor de cinema si spectacole va fi reluata incepand de vineri, 18 decembrie, in municipiul Piatra-Neamt si in comuna Pangarati, insa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului.Reluarea…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 5.554 de cazuri noi de COVID-19, din 16.225 teste efectuate. Alți 148 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. La secțiile de terapie intensiva din țara sunt internați 1.250 de pacienți cu coronavirus.

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca doar la nivel teoretic s-ar putea prelucra 50.000 de teste pe zi, insa la acest moment nu exista cerere pentru o testare mai extinsa. Citește și: Gabriela Firea pune tunurile pe Nicusor Dan: 'Blocheaza șansa bucureștenilor de a trai o viața in siguranța.…

- Politic Comunicat de presa PSD Teleorman / Soluțiile PSD pentru combaterea pandemiei COVID! noiembrie 25, 2020 12:18 Este total greșita abordarea guvernului Orban care PLAFONEAZA ARTIFICIAL numarul de noi cazuri, prin limitarea testarii. Aceasta atitudine iresponsabila poate bloca total țara, cel…