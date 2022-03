Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa. Intr-un buletin difuzat la primele ore ale diminetii de luni, Statul Major a informat ca trupele ruse intentioneaza sa preia controlul total al oraselor Irpin si Bucea, aflate la mica…

- Consilierul Ministerului de Interne ucrainean Vadim Denisenko a facut declaratii portalului de stiri strana.news cu privire la miscarile trupelor ruse. „Dar stim incotro se indreapta, incotro s-au indreptat, si suntem pregatiti", a spus el.Pana acum, trupele ruse au atacat Kievul din directiile nord-vest…

- Ministrul adjunct de Interne al Ucrainei, Evgeny Yenin, a declarat ca discuțiile dintre delegațiile ruse și ucrainene vor avea loc luni dimineața, asta dupa ce, inițial, negocierile ar fi trebuit sa aiba loc duminica, potrivit CNN. Cele doua delegații se vor intalni pentru a discuta, la granița dintre…

- „Soarta Ucrainei se decide in aceste ore”, spune presedintele țarii vecine, Volodimir Zelenski. El refuza sa-și paraseasca țara și a declarat in urma cu puțin timp ca armata ucraineana deține controlul asupra Kievului. Zelenski ii cheama pe toți ucrainenii din afara granițelor sa vina sa lupte și…

- Inarmat și inconjurat de forțele de aparare, fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a vorbit cu CNN in aceasta dimineața de pe strazile Kievului. El a declarat ca ucrainenii sunt gata sa-și apere țara și l-a numit pe Putin „nebun” pentru ca a venit sa omoare ucraineni. „Toata lumea ar trebui sa…

- A inceput razboiul in Ucraina! Nu este o noutate, pentru ca invazia a fost de multa vreme anunțata atat de americani, cat și de liderii europeni. Intrebarea nu era daca va incepe un conflict armat, ci, mai degraba, cand va incepe. Iata ca azi, 24 februarie, in Kiev au inceput sa sune sirenele. Americanii…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…

- Liderul autoritar al Kazahstanului, președintele Kassym-Jomart Tokayev, a anunțat, vineri, ca a autorizat forțele de securitate sa „traga fara avertisment”, in timp ce guvernul a luat masuri pentru a pune capat celor doua zile de haos și violența din țara, informeaza The New York Times și BBC News .…