Armata americana a constatat o ”resurgenta” a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in regiuni din Siria aflate sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, a anuntat un oficial militar american, relateaza AFP.



Potrivit colonelului Ryan Dillon, un purtator de cuvant al coalitiei internationale antijihadiste in Siria si in Irak, regimul lui al-Assad si Rusia - aliatul sau politic si militar - nu au fost in masura, uneori, sa pastreze terenul, recucerit de la SI.



”Vedem SI in zone in care nu suntem prezenti, in care nu-i sustinem pe partenerii nostri pe teren, exista elemente…