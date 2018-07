Stiri pe aceeasi tema

- Patru tursti – doi americani, un elvetian si un olandez – au fost ucisi, iar alti doi au fost raniti in Tadjikistan, dupa ce au fost loviti de o masina si atacati de barbati inarmati, au anuntat luni autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, relateaza AFP. Atacul a avut loc duminica, in regiunea Danghara,…

- Gruparea Statul Islamic (SI) a revendicat luni, prin organul sau de propaganda Amaq, atacul soldat cu moartea a patru turisti pe bicicleta occidentali, loviti de o masina in Tadjikistan, fara ca gruparea sa furnizeze detalii sau probe care sa-i sustina revendicarea, relateaza Reuters.

- Gruparea Statul Islamic (SI) a revendicat luni, prin organul sau de propaganda Amaq, atacul soldat cu moartea a patru turisti pe bicicleta occidentali, loviti de o masina in Tadjikistan, fara ca gruparea sa furnizeze detalii sau probe care sa-i sustina revendicarea, relateaza Reuters.

- Gruparea Statul Islamic (SI) a revendicat luni, prin organul sau de propaganda Amaq, atacul soldat cu moartea a patru turisti pe bicicleta occidentali, loviti de o masina in Tadjikistan, fara ca gruparea sa furnizeze detalii sau probe care sa-i sustina revendicarea, relateaza Reuters, preluata de…

- ”Romania are cate un pic din fiecare tara pe care am vizitat-o” Doi tineri din Olanda s-au mutat la Runc, in Apuseni, unde au amenajat un hostel intr-un fost grajd de oi. Jordi Kromwijk si Bente Haller ofera gazduire turiștilor straini care vin in Romania. O familie de olandezi locuiește de trei ani…

- O data la maximum trei zile, un turist care ne viziteaza tara este furat, talharit, agresat sau amenintat cand intra in zona istorica a Capitalei. Cel putin asa arata o statistica a Politiei Romane. Nici drumul de la Aeroportul Otopeni pana in oras nu este mai sigur. Multi turisti sunt inselati sau…

- Municipiul Bucuresti si judetele Brasov, Cluj si Prahova au atras cel mai mare numar de sosiri ale turistilor in primele patru luni din acest an, in conditiile in care numarul total de sosiri a urcat cu 5,7% comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica…