Stiri pe aceeasi tema

- Pasaportul de vaccinare, document ce atesta ca titularul sau a fost vaccinat impotriva COVID-19, a fost interzis in statul Florida in numele respectarii "libertatilor individuale", a anuntat vineri guvernatorul republican al acestui stat foarte turistic, transmite AFP preluat de agerpres. Ordinul…

- Pașaportul de „vaccinare”, un document care atesta faptul ca titularul sau a fost vaccinat împotriva Covid-19, a fost interzis în Florida în numele respectarii „libertaților individuale”, a anunțat vineri guvernatorul republican al acestui stat turistic, potrivit…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Grecia este una dintre primele țari din Uniunea Europeana care elibereaza certificate digitale de vaccinare anti COVID-19. Potrivit ministrului de guvernanța digitala, Kyriakos Pierrakakis, a declarat ca certificatul ar trebui sa faciliteze calatoriile, transmite Euronews.com . Certificatul digital…

- O țara din Uniunea Europeana intenționeaza sa introduca un „certificat de vaccinare”. Care este statul care a luat aceasta decizie și de cand se va aplica ea? Statul din UE care va introduce un certificat de vaccinare Țara care vrea sa introduca un „certificat de vaccinare” este Suedia. Acest stat a…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) anunta semnale de revenire pe pietele financiare globale, dupa ce in luna ianuarie 2021, contagiunea a scazut usor, ca urmare a introducerii programului de vaccinare in Uniunea Europeana, care a contribuit la reducerea incertitudinii si a generat un climat…

- Guvernatorul statului Florida a ordonat vineri mobilizarea Garzii Nationale pentru a face fata amenintarilor de violenta, la o saptamana dupa asaltul asupra Capitoliului de catre sustinatori ai presedintelui Trump, informeaza AFP. Ordinul executiv al guvernatorului republican Ron DeSantis va ramane…

- Statul american Florida a inceput campania de vaccinare anti-COVID cu persoanele de peste 65 de ani, ceea ce a dus la formarea unor cozi, scriu The New York Times și CNN. In orașul Fort Meyers, oamenii au stat la coada chiar și noaptea, pe scaune, pentru a fi siguri ca prind un loc. Strategia de vaccinare…