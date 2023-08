Dupa mai multe saptamani de munca, Primaria Capitalei a curațat statuile de pe esplanada de la Universitate, murdarite cu graffiti, a scris primarul Nicușor Dan pe Facebook.Statuile lui Gheorghe Lazar, Ion Heliade Radulescu, Mihai Viteazul și Spiru Haret au trecut printr-un proces de curațare pentru a indeparta vopseaua sub forma de graffiti de pe ele, prin Direcția Generala de Arhitectura Peisagistica și Monumente de For Public.Așa aratau statuile vandalizate cu graffitiTotodata, au fost reparate și treptele din marmura.„Am curațat statuile de pe esplanada de la Universitate, am reintregit soclul…