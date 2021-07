Statuie dedicată președintelui american Joe Biden Autoritațile din Uroșevaț, un oraș din sudul Kosovo, au inceput lucrarile de amenajare a locului in care va fi amplasata o statuie a președintelui american Joe Biden. Conform Euractiv, statuia este estimata la suma de 600.000 de euro. Aceasta va fi amplasata in apropierea bazei americane Bondsteel. Statuia reprezinta un semn de mulțumire fața de sprijinul acordat de SUA pentru independența Kosovo și consolidarea pacii in regiune, potrivit unui comunicat oficial al consiliului local. Biden a fost unul dintre cei mai mari promotori ai reconcilierii dintre Belgrad și Priștina in timpul celor doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

