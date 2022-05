Statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Centru împlinește azi 110 ani Consacrat ca oras al inceputurilor in istoria moderna a Romaniei, aici a luat fiinta primul teatru national, prima universitate, Iasul sarbatoreste astazi 110 ani de la inaugurarea ansamblului statuar inchinat primului domnitor al Romaniei, Alexandru Ioan Cuza. Ziarul independent „Fulgerul" dedica in editia din 28 mai 1912 un spatiu amplu acestei mari sarbatori la care au participat zeci de mii de romani veniti din toate colturile tarii si chiar de peste munti, din Ardealul care, pe atunci, facea inca parte din Imperiul Austro-Ungar. Iata ce putem citi in coloanele gazetei iesene in articolul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

