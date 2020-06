Statuia comandantului britanic John Hamilton înlăturată din orașul...Hamilton Un oraș din Noua Zeelanda a înlaturat statuia unui comandant naval britanic acuzat de uciderea indigenilor Maori în secolul XIX, relateaza Reuters.



Statuia comandantului naval britanic John Hamilton din orașul Hamilton, botezat dupa el, a fost înlaturata la o zi dupa ce un lider maori a amenințat ca o va darâma personal.



Primarul Paula Southgate a afirmat ca un numar tot mai mare de oameni au început sa considere statuia jignitoare la nivel personal și cultural.



