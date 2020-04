Statueta distrusa in Parcul Tineretului din Zalau In Parcul Tineretului din Zalau sunt mai multe statuete, care au aparut dupa ce primaria a reamenajat parcul, insa se pare ca unora nu le place si au trecut la distrugerea acestora. Probabil niste amenzi usturatoare ar educa persoanele care au iesiri violente si distrug bunul public. Acest articol Statueta distrusa in Parcul Tineretului din Zalau a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV . Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

