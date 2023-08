Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Corlan a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca in patru zile comisarii Garzii de Mediu au dat pe litoral 93 de amenzi, in valoare de trei milioane de lei. “Nu putem sa avem un turism sanatos fara sa avem parte de un mediu curat. Atunci cand mergem pe litoral,…

- Comisarii Garzii de Mediu care au demarat o ampla actiune de control pe litoral au aplicat noi amenzi, in valoare totala de aproape 900.000, in cea de-a doua zi a actiunii. ”Echipele de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu au continuat actiunile de inspectie si control pe litoralul Marii Negre…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Arad din cadrul Garzii Nationale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu aproximativ 22 tone de deseuri. Soferii nu au putut prezenta documentele…

- Inspectorii Administrației Bazinale de Apa Argeș-Vedea impreuna cu reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Arges, Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arges și Garzii Forestiere Argeș au finalizat acțiunea de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile…

- ”Urmare a unei sesizari primita la Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu in legatura cu deversarea de ulei in canalizare de catre o spalatorie auto din Bdul. Basarabia, nr.250, Sector 3, o echipa de comisari a efectuat un control inopinat la operatorul reclamat, anunta, joi,…

- Amenzile pentru firmele care se fac vinovate de arderi neconforme ale deșeurilor vor crește semnificativ de luna viitoare, odata cu intrarea in vigoare a Legii 141/2023 publicata in 26 mai in Monitorul Oficial. Foarte important de precizat este ca amenzile nu vor mai putea fi platite la jumatate din…

- In urma controlului efectuat in data de 22 mai de catre Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, pe teritoriul administrativ al comunei Verești, extravilanul satului Corocaiești, s-a constatat eliminarea deșeurilor inerte provenite din demolari, a deșeurilor vegetale, menajere si reciclabile…

- Șefa statului, Maia Sandu, a comentat de ce prim-ministrul, Dorin Recean, a imparțit ziare PAS. „Și care este problema daca domnul prim-ministru le vorbește cetațenilor? Asta inseamna democrație”, a spus președinta.