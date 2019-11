Stiri pe aceeasi tema

- Peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, iar printre cele mai populare destinatii montane se numara Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Busteni si Vatra Dornei, potrivit unui studiu realizat de o platforma de anunturi online, in functie de criterii precum calitatea si accesul…

- Peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, iar printre cele mai populare destinatii montane se numara Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Busteni si Vatra Dornei, potrivit unui studiu...

- Peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, iar printre cele mai populare destinatii montane se numara Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Busteni si Vatra Dornei, potrivit unui studiu realizat de o platforma de anunturi online, in functie de criterii precum calitatea si accesul…

- Peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, potrivit unui studiu realizat de OLX Cazare si Turism, iar printre cele mai populare destinatii montane se numara Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Busteni si Vatra Dornei.

- Romanii adora anotimpul rece. Cel putin asta spune un studiu in acest sens, care explica pe larg de ce in Romania iarna este binevenita. Frumusetea peisajelor pare ca ramane in topul celor mai multi, muntii Carpati reusind cu succes sa vina in intampinarea tuturor cu panorame uimitoare, care incanta…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a intervenit, in cursul noptii de miercuri spre joi (30/31 octombrie 2019), cu utilajele proprii, pentru deszapezirea mai multor tronsoane de drumuri nationale din judetele Sibiu, Brasov si Harghita, pe Transfagarasan actiunea de curatare a…

- Proiectul Digi Mobil a fost derulat cu rezultate optime in județul Argeș și se va extinde gradual in lunile urmatoare și in alte zone ale țarii. In paralel cu adoptarea standardului 4G in banda de frecvențe de 900 MHz, operatorul de telefonie va utiliza și tehnologia 2G. ”Inca de la prezentarea ofertei…

- Nu mai este foarte mult pana la sarbatorile de iarna, iar stațiunile montane sunt deja rezervate in proporție de peste 70% de Craciun, respectiv in proporție de peste 90% de Revelion. Cu toate acestea, daca va doriți un concediu de iara la munte, mai gasiți cateva oferte. Pentru patru nopți…