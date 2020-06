Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de tratament balnear pentru pensionari a fost reluata azi in cele 13 centre din tara. Cu ocazia redeschiderii acestor baze, Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a facut o vizita de lucru in statiunea balneoclimaterica din judetul Covasna. A verificat conditiile in care…

- Beneficiarii biletelor de tratament balnear pot reveni in hotelurile din statiuni, incepand de miercuri, pentru a incepe procedurile de recuperare asa cum au fost prescrise de medicii lor, a transmis, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook.

- Hotelurile din stațiunile de tratament balnear s-au redeschis de miercuri, iar pacienții iși pot relua procedurile de recuperare prescrise de medicii lor, a anunțat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Autoritațile au instituit un set de reguli pentru romanii care merg la tratament…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, face o vizita de lucru la centrul de tratament Dacia din Covasna, in contextul reluarii activitatii de tratament balnear pentru pensionari, pentru a vedea care sunt conditiile in care sunt primiti pensionarii si pentru a se asigura ca sunt…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale urmeaza sa urce in consultare publica o modificare la Legea privind agentiile de plasare a fortei de munca, deoarece, in prezent, acestea nu pot fi trase la raspundere, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Violeta Alexandru. "Ma intorc in Romania…

- Ministrul Muncii a anuntat ca statul pregateste un pachet de masuri pentru angajatori, inclusiv plata unei parti din salariul angajatilor care vor reveni la lucru dupa somaj. Acesta ar putea fi de 35% - 45% din valoarea bruta a costului salarial.Sprijinul pentru revenirea in activitate ar putea fi de…

- ORDIN… Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a emis un ordin de interdictie pentru persoanele varstnice prin care acestea nu mai au voie in institutiile publice ale Ministerului Muncii, pe perioada starii de urgenta. „Pe toata perioada starii de urgenta, in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si…

- N.D. Deciziile luate la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale au impus ca activitatea de relații cu publicul la sediul Casei Județene de Pensii Prahova sa fie restransa total, cu scopul protejarii atat a angajatilor, cat si a beneficiarilor, facand excepție doar cazurile persoanelor care…