„Stațiunea Mamaia nu e goală! ”. Explicațiile primarului Constanței despre ce se întâmplă pe litoralul românesc Stațiunea Mamaia nu este goala in prezent, dar numarul de turiști este mai mic decat anul trecut, o situație care poate fi pusa pe seama unor cauze obiective, a declarat primarul Constanței, Vergil Chițac. Intrebat pe B1 TV daca urmarește efectele deciziei de a suspenda plata parcarii pe timp de noapte, edilul a explicat: „Urmaresc, eu nu sunt așa de optimist, adica eu am facut un pas inainte, ați vazut ca am extins perioada de la ora 19 pana la 9 dimineața, deci vorbim aici de 14 ore, dar vom vedea daca și hotelierii vor face un pas in fața sa inchirieze mai multe locuri de parcare de la primarie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei municipale PSD Iasi, Bogdan Balaniscu, secretar de stat in Ministerul Mediului, a evidentiat, duminica, intr-o conferinta de presa, importanta rezolvarii problemei traficului urban si metropolitan si a aprobarii unui Planul Urbanistic General pentru oras. „Iasiul nu are rezolvata,…

- Biserica Izvorul Tamaduirii de pe bulevardul Tomis, zona Macul Roșu este construita pe un teren care nu este inscris la OCPI. Intabularea dovește dreptul de proprietate, iar acest lucru este demonstrat de existența acestei inscrieri in Cartea Funciara. Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac,…

- Micuța biserica „Izvorul Tamaduirii” a fost vineri in centrul atenției intregii țari. Sfinta Liturghie a fost oficiata chiar de catre IPS Teodosie, alaturi de un sobor de preoți, totul stind sub semnul sentinței judecatorești absurde, care a decis demolarea acestui locaș de cult, construit acum 20 de…

- Cristina Neagu (33 de ani) vorbește despre marea problema pe care a avut-o CSM București. La capatul unui sezon in care CSM București a ratat calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor, a pierdut campionatul in fața Rapidului și a caștigat doar Cupa Romaniei, Cristina Neagu spune ca echipa a avut…

- Consiliul National al PNL se va reuni, pe 27 mai, pentru alegerea unui noi secretar general al partidului, a unui prim-vicepreședinte și a unui vicepreședinte in domeniul apararii. Doritori sa fie vicepreședinte PNL pe zona de aparare sunt: primarul Constanței, Vergil Chițac, deputatul Sorin…

- A bagat in moarte clinica turismul din stațiunea Mamaia, spune deputatul PSD Marius Horia Țuțuianu, despre primarul Constanței, Vergil Chițac. Acesta spune ca turistul va parca pe spațiul verde decat sa dea 94 de lei pentru o zi de parcare, cand noaptea d

- In urma cu peste 100 de ani, un bucatar priceput, pe numele sau Iordache Ionescu, le pregatea clientilor mai multe preparate la gratar. Carciumarul binecunoscutului han La Iordachi era renumit pentru reteta exceptionala de carnati pe care o detinea, insa intr-o seara a ramas fara mate. Clientii sai…