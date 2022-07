Stațiunea Mamaia este goală! Imaginile vorbesc de la sine Ca niciodata, stațiunea Mamaia de la litoralul romanesc este pustie. Duminica la ora 14.00, nici țipenie in dreptul hotelului Savoy, unde sunt amenajate mai multe sectoare de plaja. Taxa de parcare din Mamaia va fi eliminata pe timpul nopții. Primarul Constanței a facut propunerea dupa ce hotelierii și turiștii s-au plans ca trebuie sa plateasca aproape 100 de lei pe zi. Autoritațile din sudul litoralului, in schimb, au decis sa elimine de tot aceasta taxa. „Pe timp de zi, turistul trebuie sa zboare, iar seara sa se așeze inapoi, cand este gratuit. Sa-i spunem ca noi avem locuri de parcare pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

