- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, joi seara, pentru salvarea unei persoane aflate in pericol, in mare, in statiunea Eforie Nord, in dreptul digului Belona. Echipa de interventie s-a deplasat in zona respectiva…

- Zeci de plaje de pe coasta poloneza a Marii Baltice au fost inchise, iar scaldatul a fost interzis din cauza prezentei, favorizata de canicula, a unor alge verzi, toxice, au anuntat miercuri serviciile...

- Traficul este oprit, joi, pe trei drumuri nationale, in judetele Covasna, Suceava si Vrancea, si se circula ingreunat pe patru drumuri din Bacau, Neamt si Prahova, din cauza inundatiilor care au avut loc in ultimele doua saptamani,

- Imaginile revoltatoare au fost surprinse de turistii care au ajuns in zona. In loc sa se bucure de peisaje frumoase si sa aiba parte de aer curat, oamenii au privit uimiti cum lacul Bicaz este plin de gunoaie. Din cauza nepasarii, lacul Bicaz s-a transformat intr-o adevarata groapa de gunoi.…

- Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecuta la mansarda unui imobil din Timisoara, in curtea caruia se afla o vulcanizare. Flacarile au afectat doua case din apropiere, iar acoperisul uneia a ars in totalitate. Focul s-a extins si la o masina, care era parcata in zona.

- Situație terifianta la Manastirea Barsana din județul Maramureș. Localnicii care erau in lacașul de cult sambata au fost evacuați cu excavatorul, dupa ce viiturile au lovit localitatea, provocand inundații dezastroase.

- Constantin Mitrescu atrage atentia ca exista riscul ca CE Oltenia sa nu-si poata asigura stocurile de carbune pentru iarna. Din cauza lipsei carbunelui ar putea fi oprite si termocentralele. Situatia este grava in minerit. Sunt probleme mari cu exproprierile in Rosiuta, Pinoasa, Jilt…

- Turistii care se afla, zilele acestea, in Thailanda au fost martorii unei drame. Medicii veterinari au incercat, fara succes, sa salveze o balena din specia 'pilot', naufragiata pe plajele insorite. In cele din urma, mamiferul a murit.