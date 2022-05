Stiri pe aceeasi tema

- V-ați intrebat vreodata cum ar fi sa aveți și mare și munte in același loc? Ei bine, intr-un județ din Romania acest lucru e posibil, caci aici se afla o plaja artificiala la 900 de metri altitudine, iar turiștii vin chiar din strainatate pentru a vedea locul uimitor.

- Romania este o țara spectaculoasa, lucru descoperit in fiecare an de din ce in ce mai mulți turiști straini care se minuneaza de frumusețile locului. Natura ne-a oferit reale oaze de liniște in special in unele zone care pare ca sunt desprinse din filme. O plaja salbatica din Romania arata exact ca…

- Turiștii care au avut ocazia sa mearga la plaja in aceasta perioada au putut admira o planta rara. Este vorba despre crambe maritima, cunoscuta și sub numele de varza de mare. Aceasta a inceput sa infloreasca pe plaja de la Gura Portiței, iar imaginile sunt cu adevarat spectaculoase. Imagini spectaculoase…

- SAGA extinde experiența de festival la mare și prezinta solo show-ul unuia dintre cei mai cunoscuți și iubiți DJi, producatori și songwriteri la nivel mondial, Calvin Harris. Artistul vine pentru prima data in Romania, in aceasta vara, pentru un show incendiar. Dupa ce de-a lungul timpului a fost headliner…

- Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanta de Urgenta prin care operatorii economici de pe litoral vor putea incheia, anul acesta, acte aditionale pentru inchirierea prin incredintare directa a noilor plaje create. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Carmen Negoița (41 de ani) se relaxeaza departe de Romania, la temperaturi de peste 30 de grade, impreuna cu iubitul ei, Catalin Boboc. Cei doi fac plaja in Dubai, unde au fost pentru prima data impreuna.

- Legea care permite accesul pe plaja cu animalul de companie, initiat de deputata USR Cristina Rizea, a fost adoptata. Stapanii trebuie sa stie ca trebuie sa respecte anumite reguli de conduita pe litoralul romanesc, scrie adevarul. Dupa 16 ani de cand s-a interzis accesul pe plaja cu animalele de companie,…