- In aceasta seara, Simona Halep a avut o prima reacție, asta dupa ce a fost eliminata din semifinalele de la Wimbledon. Tenismena a fost invinsa de Elena Ribakina in aceste semifinale. Iata ce a declarat sportiva!

- Simona Halep, locul 18 mondial si cap de serie numarul 16, a fost invinsa, joi, de sportiva din Kazahstan Elena Ribakina, locul 23 WTA si cap de serie 17, in semifinalele turneului de la Wimbledon. Halep a pierdut confruntarea cu Ribakina cu scorul de 3-6, 3-6, intr-o ora si 15 minute. Ribakina a facut…

- Simona Halep a fost in extaz dupa calificarea in semifinalele Wimbledon 2022. Sportiva a declarat ca incearca sa iși recapete increderea. Simona Halep a invins-o pe americanca Amanda Anisimova, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-4 in sferturile Wimledon. Simona Halep, in semifinalele Wimbledon 2022. Ce vedeta…

- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon, ca joaca in prezent cel mai bun tenis al sau. “Ma bucur ca sunt din nou in semifinale. Sunt foarte ermotionata. A fost un meci dificil. Am avut insa incredere in mine, am spus ca trebuie sa fiu tare pe picioare.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 18 WTA 30 de ani), castigatoarea turneului de la Wimbledon in 2019, se simte increzatoare inaintea competiției din acest an, informeaza site-ul oficial al competitiei. “Nu vreau sa ma opresc. Nu ma gandesc la asta. Simt ca pot mai mult. Pot fi o persoana…

- Fostul numar 1 mondial, Simona Halep s-a retras vineri din semifinala turneului de tenis de la Bad Homburg, din Germania, acuzand o problema la gat, cu cateva zile inainte de inceperea turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

- Sportiva din Romania va juca la turneul de la Birmingham inainte de a-și face apariția la al treilea Grand Slam al anului, Wimbledon. Simona Halep pleaca cu șansa a patra la turneul din Marea Britanie. Acceptata direct pe tabloul principal, jucatoarea detenis din Romania este cap de serie numarul patru,…

- Simona Halep spune ca a suferit un atac de panica in timpul meciului disputat cu sportiva chineza Qinwen Zheng (19 ani, numarul 74 WTA), in turul doi de la Roland Garros, potrivit GSP . Halep a pierdut calificarea pentru șaisprezecimi cu scorul de 6-2, 2-6, 1-6. „A fost un meci complicat, da. Am inceput…