Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat, miercuri seara, ca ”se agreeaza, in contextul pandemiei COVID -19, amanarea exercitarii titlului de Capitala Culturala Europeana, fie pentru 2022, fie pentru 2023, la decizia Comisiei Europene”. Edilul considera ca este obligatoriu sa se ia…

- Intr-o inregistrare video se vede cum doi polițiști din Buffalo, New York, apar trantind la pamant un barbat alb de 75 de ani. In imagini se vede cum barbatul se apropie de ofițerii de poliție, unul dintre aceștia il impinge cu bastonul, iar al doilea cu mana. Apoi se aude zgomotul prabușirii și…

- Autoritațile ruse controleaza cu greu fenomenul epidemiologic din țara, in timp ce Putin s-a retras lasandu-i pe primarul Moscovei, Serghei Sobianin, și pe guvernatorii regionali sa se lupte cu pandemia, și sa ia masuri, a se citi sa raspunda in fața oamenilor. Așa ca liderul de la Kremlin se mulțumește…

- Valea Jiului ar putea deveni cea de-a doua zona metropolitana din județul Hunedoara, dupa Deva-Hunedoara. Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi a facut deja un demers in acest sens. Acesta le-a transmis tuturor colegilor sai primari din Valea Jiului o scrisoare de intenție privind…

- Cluj-Napoca va pierde circa 60 de milioane de euro, daca festivalurile programate sa aiba loc in aceasta vara vor fi anulate din cauza epidemiei de coronavirus. Primarul orașului, Emil Boc, spune ca este puțin probabil ca evenimente de mare amploare sa mai aiba loc. Anul trecut, festival UNTOLD a adus…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor distribui luna aceasta peste 20.000 de pachete cu declaratii, masti si dezinfectanti tuturor gospodariilor din municipiu si localitatile apartinatoare, pentru a contribui la protejarea populatiei si la limitarea raspandirii noului coronavirus. Primarul municipiului,…

- Autoritatile locale din Capitala incearca sa combata coronavirusul și din aer. Un elicopter pulverizeaza apa oxigenata. Survoleaza marile artere și impraștie 20 de litri la fiecare zbor. Pe straduțe e folosita aceeași susbstanța cu ajutorul nebulizatoarelor. Primarul sectorului 6 spune ca apa oxigenata…

- N.D. Autoritațile locale prahovene s-au mobilizat astfel incat, pe perioada in care cursurile in instituțiile de invațamant sunt sistate, elevii sa aiba posibilitatea sa recupereze materiile care ar fi trebuit predate la clasa. Astfel, Primaria Bușteni a anunțat ca va pune in aplicare, impreuna cu directorii…