Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu cea mai mare rata a mortalitatii din ultimii ani. In luna noiembrie, au fost inregistrate aproape 35 de mii de decese, potrivit Institutului National de Statistica. Per total, cifrele de anul trecut sunt ingrijoratoare la acest capitol.

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 4.435 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise duminic, 13 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 13 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 556.335 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 6.333 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 12 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 551.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 451.477…

- Unul din 62 de cazuri de coronavirus este depistat in randul persoanelor care lucreaza in domeniul medical, conform datelor INSP. Ultimele date ale Institutului Național de Sanatate Publica arata ca, de la inceputul epidemiei in Romania, unul din 62 de cazuri a fost inregistrat in randul cadrelor medicale.…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns marți la 314.295, dupa raportarea a 7.304 de cazuri noi de COVID. Bilanțul zilnic al deceselor a fost fara precedent, 177, la fel cel al bolnavilor cu forme severe, aflați la ATI: 1.093.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica…

- Doar cateva dintre universitațile romanești apar in noul clasament al instituțiilor de invațamant superior din lume, dupa domenii de studiu. Niciuna dintre acestea nu este menționata la domeniul Drept. Datele au fost facute publice miercuri, de Times Higher Education, unul dintre principalii furnizori…

- Starea de urgenta a pus stop pe motorul cresterii preturilor la locuinte, insa din vara, acesta a inceput din nou sa fie turat, astfel ca, in aceste luni au aparut primele semne preturile se stabilieaza. Preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania (apartamente, dar si…

- "S-a constat ca un șofer (n.red. din minister) are salariul brut la nivelul unui profesor", anunța ministrul Educatiei, conform Edupedu. Monica Anisie sustine ca "Ministerul Muncii trebuie sa lamureasca aceasta situație". "Dupa o analiza extinsa, realizata in urma unei știri aparute…