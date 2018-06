Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat produse lactate si oua in valoare de 84,8 milioane de euro, in primele doua luni din 2018, in crestere cu 4,1% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile s-au majorat cu 25,2%, cifrandu-se la 21,4 milioane de euro, conform datelor centralizate de Institutul…

- Deficitul balantei comerciale a fost de 2,715 miliarde de euro in primul trimestru din 2018, mai mare cu 416,2 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Citește și: Lovitura DEVASTATOARE…

- Pe scurt: in primele doua luni romanii au cheltuit prin magazine și la benzinarii aproape 28 de miliarde de lei, din care 11 miliarde s-au dus doar pe mancare, bauturi și tutun, arata datele transmise la solicitarea HotNews de catre oficialii Institutului Național de Statistica. Peste 3 miliarde de…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in februarie cu 7,6% fata de luna februarie a anului trecut, pana la 5,46 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In luna…

- In primele doua luni ale acestui an, Romania a exportat marfuri in valoare de 10,88 miliarde euro și a importat de 12,53 miliarde euro, au transmis marți reprezentanții Institutului Național de Statistica. Astfel, deficitul comerțului internațional a fost de 1,65 miliarde de euro, mai mare cu aproape…

- Consumul domestic, masurat prin prisma vanzarilor din comerțul cu amanuntul (fara comerțul cu autoturisme, insa) a crescut in primele doua luni din acest an cu 8.3%, potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Statistica. In luna februarie, indicatorul a scazut fața de ianuarie cu 3.3%,…

- Institutul National de Statistica a revizuit in sens negativ cresterea economica din 2017, cu 0,1 puncte procentuale, la 6,9%, fata de datele provizorii anuntate in februarie, in timp ce in T4 economia a avansat in termeni reali cu 0,5% fata de T3. Fata de acelasi trimestru din anul 2016,…

- Masurile de moderare fiscala si de inasprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai buna combinatie pentru Romania in viitor, in conditiile in care cresterea economica puternica de anul trecut risca sa devina tot mai fragila, cresterea deficitelor si investitiile reduse vor reduce spatiul de…