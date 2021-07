Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a inregistrat in 2020 un numar record de decese din ultimii 60 de ani, potrivit primelor statistici disponibile, care au provocat o usoara scadere a populatiei, potrivit Eurostat. Tarile UE au inregistrat cu 534.000 de decese mai mult decat in 2019 (o crestere de 11%) iar acestea a…

- In clasamentul realizat pe baza scaderii numerice a populației, Italia se afla pe primul loc, cu un minus de 384.000 de persoane (adica 0,6% din populație), urmata de Romania, cu o reducere a populației cu 143.000 (adica 0,7%) și Polonia, cu un minus de 118.000 de persoane (0,3%). La nivel continental,…

- In clasamentul realizat pe baza scaderii numerice a populației, Italia se afla pe primul loc, cu un minus de 384.000 de persoane (adica 0,6% din populație), urmata de Romania, cu o reducere a populației cu 143.000 (adica 0,7%) și Polonia, cu un minus de 118.000 de persoane (0,3%). La nivel continental,…

- Uniunea Europeana a inregistrat in 2020 un numar record de decese din 1961 incoace, potrivit statisticilor Eurostat disponibile, citate de Mediafax . Mortalitatea a dus la o usoara scadere a populatiei. Tarile UE au inregistrat cu 534.000 de decese mai mult decat in 2019 (o crestere de 11%), de 4,7…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a urcat cu 9,2%, in timp ce in zona euro avansul a fost de 9%, in mai, comparativ cu perioada similara din 2020, Romania fiind printre statele membre UE cu cele mai importante cresteri, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica…

- Anul trecut, 41% din populatia UE cu varsta intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc in Uniunea Europeana la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres. In conditiile…

- Romania s-a situat pe locul sase in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste productia de grau obtinuta in 2020, cu un total de 6,41 milioane de tone, recolta din 2020 fiind mai mica cu 3,88 de milioane de tone (37,7%) fata de 2019 din cauza secetei pedologice extreme, potrivit datelor provizorii…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 1,3% in martie, in crestere fata de 0,9% luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 1,3% la 1,7%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Polonia, Ungaria, Romania si Luxemburg, arata datele publicate vineri…