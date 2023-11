Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Leuștean a facut public faptul ca a decis sa se desparta de liberali și va candida anul viitor din partea PSD, potrivit unui mesaj de pe pagina de socializare a edilului.„Astazi, cu toata responsabilitatea, vreau sa fac o declarație importanta cu privire la dezvoltarea politica pe care ma voi…

- Lucian Judele, viceprimar USR Sector 3, a fost ridicat de poliție miercuri, 4 octombrie, in timp ce facea live pe Facebook in Școala Gimnaziala „Mexic”, a relatat B1TV. Judele spune ca arata condițiile in care invața copiii, afirmand ca pe holuri și in clase este șantier.„Am primit foarte multe sesizari…

- "La ora 09:10 a fost semnalata prezenta unui urs intr-o gospodarie situata pe strada Paraul Doamnei, in municipiul Piatra-Neamt. A fost transmis mesaj RO-ALERT cetatenilor din zona in care a fost semnalata prezenta animalului", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa.Oamenii…

- Primarul municipiului Targu Jiu, liberalul Marcel Romanescu, s-a alaturat PSD precizand ca pe parcusul mandatelor a avut „piedici nenumarate” din partea celor care ar fi trebuit sa-l sustina, iar PNL Gorj are „alte obiective” la care el nu poate adera.Marcel Romanescu a fost deputat in 2004-2008, dupa…

