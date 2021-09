Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat ca la Congresul liberalilor din 25 septembrie vor fi doua statii de testare rapida anti-COVID la fata locului pentru toti cei care intra in sala reuniunii. Intr-o interventie telefonica la Digi 24, Rares Bogdan a precizat ca deocamdata,…

- Vicepresedintele PSD a declarat ca PSD nu va sustine un nou Guvern in contextul demisiei ministrilor USRPLUS. Potrivit fostului premier, cele sapte demisii din Guvern ar trebui sa duca la venirea premierului in Guvern.

- Moțiunea de cenzura poate fi depusa. Acest punct de vedere a fost exprimat de Ludovic Orban. Orban, președintele PNL și al Camerei Deputaților, susține ca toate semnaturile care au insoțit textul moțiunii au fost corecte. Aceste semnaturi au fost depuse vineri. Susținatorii din PNL ai premierului Cițu…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține, dupa anunțarea demisiei in bloc a miniștrilor USR PLUS, primita cu aplauze de membrii formațiunii, ca a parasi guvernarea arata cel puțin iesponsabilitate, daca nu și imaturitate. Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține ca, in cazul in care miniștrii…

- Vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni la Parlament, ca asitam la un circ in interiorul puterii și li se cere social-democraților sa vina ca o maciuca sa rezolve circul intre ei. „Ieri (duminica - n.r.) președintele partidului a comunicat exact linia PSD. Nu ne-am schimbat…

- Președintele Camerei Deputaților și liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca prin faptul ca a convocat vineri seara ședința Birourilor Permanente reunite din Parlament pentru stabilirea calendarului dezbaterii moțiunii de cenzura, a respectat regulamentul ședințelor comune. Prezent, sambata la Blaj, liderul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susține ca PSD nu va depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, atata timp cat nu va avea garanția ca aduna suficiente voturi pentru ca aceasta sa fie adoptata. Totuși, PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS. „Va spun aici in premiera. Sa depuna…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, alaturi de alți oficiali din MApN, Armata Romana, Guvern și Parlament, la ceremonia militara organizata cu prilejul incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan. La eveniment au fost rostite numele și onorurile post-mortem pentru cei 27 de militari…