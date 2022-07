Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele liniei 335 vor circula pe calea de rulare a tramvaielor incepand de vineri, 1 iulie 2022, a anuntat joi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Societatea de Transport Bucuresti a infiintat Biroul de Supracontrol, pentru eficientizarea activitatii de verificare a titlurilor de calatorie in mijloacele de transport public. Conform unui comunicat, infiintarea acestui Birou s-a facut in conformitate cu obligatiile contractuale prevazute in Contractul…

- La solicitarea Primariei Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus repunerea in funcțiune a liniei de tramvai 5, pe traseul Piața Sfantul Gheorghe – Piața Baneasa.

- Tramvaiele liniilor 14 si 55, cat si autobuzele liniilor 103, 246 si N102, vor intoarce in noul terminal "Pantelimon", incepand de sambata, a anuntat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI), potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Proiectul „Strazi Deschise” se va muta, in acest sfarsit de saptamana, din centru in cartiere, a informat, vineri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Mai precis, in Sectorul 1, pe Bd. Bucurestii Noi – Parc Bazilescu, unde, sambata si duminica, vor avea loc activitati sportive organizate de…

- Liniile de troleibuz 86 si 90 si linia de autobuz 143 vor functiona pe trasee modificate in perioada 2-6 iunie 2022, ca urmare a desfasurarii evenimentului "Saga Festival 2022", informeaza TPBI printr-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES."Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public…

- Astfel, conform dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), in intervalul menționat, linia 361 va functiona pe traseul de baza ȋntre terminalul „Complex Comercial Baneasa” si Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) a modificat o linie de autobuz pentru a asigura o legatura directa intre Romprim si Banu Manta, prin Gara de Nord, in urma incendiului produs la substatia electrica Sudului, care a afectat alimentarea retelelor…