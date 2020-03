Stiri pe aceeasi tema

- La o ora de la intrarea in vigoare a carantinei in Romania, militarii au iesit in strada. Armata Romana are misiunea a ajuta Politia si Jandarmeria sa mentina ordinea publica. In plus, militarii vor verifica respectarea de catre cetateni a interdictiei de circulatie.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, ca restricțiile de circulație devin obligatorii pe toata durata zilei. De miercuri, armata va ieși pe strazi. Persoanele de peste 65 de ani nu mai au voie sa iasa din case. Oamenii legii au dat, luni noapte, primele amenzi persoanelor care au incalcat prevederile…

- …sau ii ține trena. Nimeni pe strada, nimeni nu verifica puținele zone vulnerabile care au mai ramas de controlat. Cu alte cuvinte, activitatea polițiștilor nu este atat de aglomerata, iar ei sunt in numar destul de mare, pentru puținul care mai este la ora actuala accesibil. Mai mult, au in subordine,…

- Potrivit prevederilor din Ordonanta Militara, persoanele care ies din case dupa ora 22.00, nejustificat, sunt sanctionate cu amenda de la 100 lei la 5.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si de la 1.000 lei la 70.000 lei, in cazul persoanelor juridice.

- VIDEO! Jandarmii argeșeni au ieșit pe strazi dupa intrarea in vigoare a noilor masuri: „Stați in case!”. Autoritațile din Romania iau masuri drastice pentru a preveni raspandirea noului tip de coronavirus, astfel ca dupa intrarea in vigoare a noilor masuri, polițiștii și jandarmii au ieșit pe strazi.…

- Autoritațile din Romania iau masuri drastice pentru a preveni raspandirea noului tip de coronavirus, astfel ca dupa intrarea in vigoare a noilor masuri, polițiștii și jandarmii au ieși pe strazi.

- Dintr-un sondaj in care au votat peste 1300 de bacauani, reiese faptul ca locuitorii Bacaului nu se simt in siguranța și vor ca Poliția Locala și Jandarmeria sa fie prezenta pe strazi seara de seara. Majoritatea celor care au votat la sondajul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Amenzi de aproape 50.000 de lei, infractori prinși și șoferi sancționați. Politia Municipiului Sebes a facut razie la Sebeș si in localitaților rurale arondate, alaturi de polițiști de ordine publica, poliție rutiera, investigații criminale, polițiști ai Secției 7 Poliție Rurala Sebeș precum și polițiști…