Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters preluate de agerpres.Vezi…

- Actiunile asiatice a atins in iunie cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani si jumatate, investitorii anticipand o redresare rapida a economiei Evaluarea actiunilor asiatice a crescut in iuni la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani si jumatate, urmand evolutia ascendenta a titlurilor la nivel global,…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus la nivel mondial a depașit pragul de 8 milioane, in conditiile in care infectiile cresc in America Latina, iar Statele Unite si China se confrunta cu aparitia unor noi focare, scrie Reuters. Statele Unite se afla in continuare pe primul loc in lume in…

