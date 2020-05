Stiri pe aceeasi tema

- Se reia transportul rutier internațional, inclusiv catre țari europene aflate in zona roșie, cu multe cazuri de COVID-19, dar și din aceste țari spre Romania. Transportatorii pot face astfel de curse doar pentru anumite categorii de pasageri și trebuie sa anunțe Autoritatea Rutiera Romana cu 24 de ore…

- Incepand cu data de 5 aprilie 2020, ora 23:00, ora Romaniei, toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Statele Unite ale Americii si dinspre Statele Unite ale Americii catre Romania, SE SUSPENDA pentru o perioada de 14 zile (conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța militara…

- Romania a mai facut un pas important spre informatizarea statului, astfel ca firmele si institutiile publice vor comunica de la distanta cu Trezoreria Statului, a anuntat sambata Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, intr-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit Mediafax.“Inlocuim cozile…

- Ziarul Unirea Claudiu Racuci (PNL) – Rog angajatorii aflați in dificultate sa beneficieze de banii nerambursabili pentru șomaj tehnic puși la dispoziție de Guvernul Orban și sa nu concedieze niciun angajat Deputatul PNL Claudiu Racuci face un apel ferm la toți angajatorii din Romania sa nu-și concedieze…

- Oamenii vor putea reveni la munca pe baza testelor serologice! Aceste teste sunt considerate una dintre cheile care vor pune capat starii de izolare la domiciliu, intrucat permit medicilor sa afle daca o persoana a avut COVID-19 si daca aceasta poate sa isi reia activitatea profesionala, vor reprezenta…

- Amazon va angaja 100.000 de persoane in Statele Unite ale Americii pentru a raspunde puternicei creșteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19. In plus, va majora salariile personalului din depozite și distribuție.

- Guatemala este prima țara din lume care a interzis accesul cetațenilor americani pe teritoriul sau, transmite Breitbart News.Președintele Alejandro Giammattei a anunțat ca americanii nu vor mai putea intra in țara incepand de luni, conform Mediafax.ro. Citește și: Informare Coronavirus:…

- Trupele SUA și ale NATO ar urma sa se retraga total din Afganistan în urmatoarele 14 luni SUA și aliații sai din NATO au fost de acord cu retragerea trupelor din Afganistan în urmatoarele 14 luni, daca militanții talibani vor respecta acordul semnat sâmbata, transmit Reuters…