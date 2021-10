Statele Unite Române, cu capitala la Brașov. Așa vrea George Simion sa fie redenumită Romania după unirea cu Moldova Copresedintele AUR George Simion a declarat intr-un interviu pentru Euronews ca militeaza in continuare pentru unirea Romaniei cu Moldova. El a declarat ca noul stat ar putea sa se numeasca Statele Unite Romane si sa aiba capitala la Brasov. Dupa modelul polonez Lege si Justitie (PiS), Simion se asteapta ca AUR sa isi creasca – chiar sa isi dubleze – numarul de voturi daca cor fi alegeri anticipate in urmatoarele 12 luni, scrie Euronews. El imbinat conservatorismul social in probleme precum migratia si drepturile LGBT cu scepticismul fata de obiectivele europene in materie de energie verde si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Faceți cunoștina cu artistul graffiti devenit parlamentar care vrea sa vada Republica Moldova și Romania unite”, este intitulat articolul din Euronews, care trece in revista activitatea lui Simion ca activist pentru unirea celor doua țari, un vis, la care spune el, nu a renunțat nici acum, ajuns in…

- De cand s-a racit considerabil vremea in Capitala, nu sunt deloc puțini locuitorii orașului care resimt din plin, in locuințe, scaderile de temperatura din plina toamna calendaristica. Și pe langa frigul din case, sunt destui bucureștenii care mai au o problema reala și suparatoare – lipsa apei calde,…

- In eventualitatea in care negocierile unui nou contract cu Gazprom vor eșua, Romania nu va lasa la greu Republica Moldova și o va ajuta sa depașeasca criza energetica. Asigurarile sint date de europarlamentarii romani, Eugen Tomac și Rareș Bogdan, aflați intr-o vizita oficiala la Chișinau Oficialii…

- Cine vrea un salariu de 5.000 de euro are nevoie de o specializare anume. IT-ul este domeniul cu cele mai mari salarii ale saptamanii: intre 3.000 si 5.000 de euro pe luna. Un astfel de loc de munca este ușor de gasit, ofertele de angajare fiind peste cerere. De exemplu, un post este scos pe piața in…

- Zonele de agrement, parcurile de distracție, teatrele, cinematografele și salile de concert vor fi inchise in Capitala. Aceasta este decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica, in contextul in care Chișinaul se afla sub cod roșu de alerta epidemiologica.

- Județul Ilfov a depașit deja acest prag, iar autoritațile se pregatesc sa introduca restricții.Cazurile noi de covid au crescut in toata țara. Ieri, au fost inregistrate 4.441 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 26 august 2021, Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistența internaționala pentru Republica Moldova constand in 100.000 de teste rapide antigen. "Art.1 - Se aproba acordarea de asistenta internationala pentru…

- Carmen Tanase a vandut toate proprietațile din București și s-a mutat la țara . Recent, Catalin Maruța a vizitat-o la noua locuința. Actrița se bucura acum de o casa mare, o curte spațioasa și de aer curat. In urma cu cateva luni de zile, Carmen Tanase a surprins cand a declarat ca vrea sa lase Bucureștiul…