Statele Unite nu exclud, pe termen lung, negocieri teritoriale între Ucraina și Rusia Oficialul a reafirmat ca orice pace cu Rusia trebuie sa fie una corecta și de durata, care sa respecte independența și integritatea teritoriala a Ucrainei. Blinken a sugerat faptul ca ucrainenii ar avea dificultați in recuperarea tuturor teritoriilor anexate de Rusia, in special a Peninsulei Crimeea.Șeful diplomatiei americane, care considera ca nu sunt indeplinite conditiile pentru o negociere, a insistat ca „sunt decizii pe care ucrainenii trebuie sa le ia cu privire la modul in care isi vad viitorul si cum se traduce acest lucru in termeni de suveranitate, integritate teritoriala si independenta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

