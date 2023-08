Stiri pe aceeasi tema

- Compania chineza CATL a lansat miercuri o baterie litiu-ion fosfat (LFP) pentru mașinile electrice, care se incarca in zece minute. Compania chineza CATL a lansat miercuri o baterie litiu-ion fosfat (LFP) care se poate incarca in 10 minute și ofera suficienta energie pentru o autonomie de 400 de kilometri,…

- Ministerul Culturii asteapta, pana pe 21 august, propuneri de finantare pentru cultura scrisa, suma alocata fiind de 500.000 de lei. Aplicantii pot trimite solicitari de finantare in baza unor proiecte care sa aiba ca punct de plecare lecturile publice, astfel incat beneficiarii acestora sa fie atat…

- In țara ar urma sa se incheie astazi verificarile la centrele rezidențiale pentru varstnici, adulți cu dizabilitați și copii. Dupa o saptamana de controale la peste 2.600 de camine, au fost inchise 30. In cazul altor 36 de astfel de unitați a fost suspendata activitatea. Valoarea amenzilor date pana…

- Deputații au adoptat luni modificarile aduse legii menite sa reformeze sistemul de pensii speciale, dar documentul se va intoarce la Senat, pentru ca in forma actuala conține mai multe amendamente care genereaza deosebiri majore de conținut fața de proiectul votat in prima Camera, anunța Rador.Parlamentarii…

- Echipe de salvare din Statele Unite, sprijinite de altele din Canada și Franța, sunt intr-o cursa contra cronometru pentru a gasi un submersibil folosit pentru a transporta turiștii la epava Titanicului, in largul coastelor Canadei, informeaza Rador.Acesta este disparut de 3 zile, cu cinci oameni…

- Noua egipteni, banuiți ca ar fi fost calauze ale migranților morții in naufragiul din largul Mediteranei, au fost inculpați și plasați in detenție provizorie pentru trafic ilegal, scrie France-Presse, citand surse judiciare, informeaza Rador.Aceștia se numara printre cele 104 persoane salvate din…

- Aviz amatorilor de excursii in Grecia - O romanca a murit cu zile pentru ca salvarea a sosit dupa o ora și 15 minuteO turista de 63 de ani din Romania a decedat miercuri dupa-amiaza in Halkidiki, dupa ce și-a pierdut cunoștința in timp ce se afla intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Decesul turistei…

- A fost desființata o rețea internaționala care aducea, in condiții inumane, imigranți ilegali in Germania și in Romania, transmite France Presse, care citeaza un comunicat al poliției federale de la Berlin, informeaza Rador.Șase presupuși membri ai rețelei au fost reținuți in cursul unei operațiuni…