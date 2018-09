Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lui Nicolas Maduro a declarat vineri ca exodul a sute de mii de venezueleni face parte dintr-un plan condus de Statele Unite de a interveni in aceasta tara producatoare de petrol, informeaza France Presse. "Ei elaboreaza un context artificial, un scenariu, pentru a justifica interventia in…

- Raport ONU pentru Yemen si pozitia Arabiei Saudite aliata a Washington-ului Statele Unite au dat asigurari, ieri, ca iau în serios raportul-ancheta al ONU care vorbeste de posibile crime de razboi comise de toate partile implicate în razboiul din Yemen, între care si Arabia…

- Președintele american Donald Trump și-a convocat vineri consilierii in securitate cibernetica pentru a discuta despre securitatea alegerilor generale care vor avea loc in data de 6 noiembrie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea de la Casa Alba are loc in contextul noilor acuzații…

- Cu toate ca nu putem sustine ca Thomas Jefferson a adus inghetata in Statele Unite ale Americii, putem confirma ca de la el a ramas prima reteta a acestui delicios desert scrisa vreodata de un american. De asemenea, el a popularizat inghetata oferind-o aproape mereu invitatilor sai la Casa Alba. Celebra…

- Consilierul special si ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a declarat ca administratia SUA va prezenta in curand un plan de pace, tinut pana acum secret, pentru conflictul israeliano-palestinian, si ca ar putea face acest lucru si fara sprijinul presedintelui palestinian Mahmoud…

- China ar trebui sa se pregateasca de o criza in stramtoarea Taiwanului, conform ziarului detinut de partidul comunist chinez, Global Times, scrie The Guardian. Statele Unite au mărit presiunea asupra Chinei în Marea Chinei de Sud, avioane de război militare americane zburând deasupra…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat vina pe tensiunile politice din Statele Unite pentru dificultatile in organizarea unui summit cu presedintele Donald Trump, scrie Reuters conform News.ro . Intrebat de televiziunea austriaca ORF de ce dureaza atat de mult organizarea summit-ului, Putin a declarat:…