Statele Unite si-au exercitat vineri dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU, la votul asupra unei rezolutii propuse de Kuweit, prin care se cerea protectie pentru palestinienii din Gaza si Cisiordania, informeaza AFP si Reuters.



Dintre cei cinci membri permanenti au Consiliului, au votat in favoarea rezolutiei Rusia, China si Franta. Din totalul de 15 voturi, 10 au fost pentru. Patru tari s-au abtinut, inclusiv Regatul Unit, care are statut de membru permanent, precizeaza Reuters. Rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU se adopta cu minimum noua voturi pentru, daca…