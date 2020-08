Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Trump a anunțat astazi ca va inaspri restricțiile impuse Huawei Technologies cu scopul de a preveni accesul companiei la cipurile produse in Statele Unite, relateaza CNBC .Departamentul de comerț al Statelor Unite va extinde restricțiile anunțate in luna mai menite sa impiedice gigantul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anuntat joi ca centrele culturale chineze vor fi obligate sa se inregistreze in Statele Unite ca misiuni straine, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Pompeo a afirmat intr-un comunicat ca asa-numitele Institute Confucius, finantate de guvernul Chinei,…

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca va interzice in Statele Unite reteaua de socializare TikTok, din cauza suspiciunilor ca poate fi folosita de serviciile de informatii chineze, potrivit News.ro„In ceea ce priveste TikTok, ii interzicem in Statele Unite”, a declarat Donald Trump, in timp…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca analizeaza în prezent mai multe alternative de a actiona în privinta aplicatiei video TikTok a firmei chinezesti ByteDance, neexcluzând posibilitatea interzicerii acesteia, informeaza Reuters."Analizam TikTok. Este…

- Aplicatia media sociala TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat miercuri secretarul Trezoreriei americane, Steve Mnuchin, citat de dpa. Secretarul de stat Mike Pompeo vehiculase deja ideea interzicerii TikTok…

- Aplicatia TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat, miercuri, secretarul trezoreriei americane, Steve Mnuchin, informeaza Agerpres.Secretarul de stat Mike Pompeo vehiculase deja ideea interzicerii TikTok in Statele…

- Departamentul de Stat american a impus luni sanctiuni impotriva liderului regiunii Cecenia din sudul Rusiei, interzicandu-i sa calatoreasca in Statele Unite, ca urmare a unor acuzatii de incalcari grave ale drepturilor omului, inclusiv tortura, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Mike Pompeo…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni mai multor lideri chinezi, acuzați ca ar ”avea legatura cu abuzuri grave ale drepturilor omului” în special împotriva minoritații uigure, a anunțat Trezoreria și Departamentul de Stat în doua comunicate de presa separate, relateaza AFP.Vize…