- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul crede ca ministrul rus al apararii se afla in Coreea de Nord pentru a asigura aprovizionarea cu arme, astfel incat sa deblocheze invazia din Ucraina, potrivit The Guardian.In urma sosirii lui Serghei Șoigu intr-o calatorie rara…

- Soldati ucraineni au fost vazuti folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost confiscate de o tara „prietena” inainte de a fi livrate Ucrainei, relateaza sambata Financial Times (FT). Ministerul ucrainean al Apararii a sugerat ca armele au fost capturate de la rusi, potrivit ziarului.…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac „similare”, daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe cu dispersie, au relatat media ruse citate de Reuters si EFE, potrivit Agerpres.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a publicat sambata, 8 iulie, o declarație prin care onoreaza cele "500 de zile de rezistența in Ucraina", dupa ce Rusia și-a lansat invazia pe scara larga anul trecut, pe data de 24 februarie, informeaza CNN."Spiritul poporului ucrainean ramane nesupus, iar…

- Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat miercuri ierarhia militara rusa ca „ascunde” dificultatile cu care se confrunta armata in fata contraofensivei ucrainene lansate la inceputul lunii iunie si care a inregistrat pana acum progrese modeste, transmite AFP. „Inamicul ocupa…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken a anuntat luni, in cursul unei vizite la Beijing, ca Guvernul chinez s-a angajat sa nu sustina Rusia in razboiul rus impotriva Ucrainei si ca nu ofera si nu va furniza armament Moscovei. "Noi si alte tari am primit asigurari din partea Chinei ca nu furnizeaza…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat, vineri, la Helsinki, Finlanda, ca inainte ca Rusia sa invadeze Crimeea in 2014, NATO nu mai credea ca in Europa va fi mai un razboi, in condițiile in care Moscova era considerata la acea vreme partenera a alianței, relateaza Digi 24.„Ani la rand,…