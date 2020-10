Statele Unite au programat prima execuție a unei femei din ultimii 67 de ani ​Guvernul federal a stabilit datele a doua noi execuții ale unor condamnați la pedeapsa capitala, inclusiv Lisa Montgomery, prima femeie în mai mult de șase decenii, relateaza CNN, preluata de Mediafax.

Lisa Montgomery va primi injecția letala pe 8 decembrie, a anunțat Departamentul de Justiție. În 2004, ea a fost condamnata pentru sugrumarea unei femei din Missouri, însarcinata în opt luni, pe care ulterior a taiat-o, rapind copilul.

Ultima femeie executata de guvernul SUA a fost Bonnie Brown Heady la 18 decembrie 1953, conform înregistrarilor Biroului de Închisori… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

