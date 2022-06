Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Uniunea Europeana si Statele Unite au acuzat in mod public Rusia ca a organizat un atac cibernetic masiv care a vizat reteaua prin satelit KA-SAT a companiei americane de comunicatii Viasat, cu o ora inainte ca presedintele rus, Vladimir Putin, sa ordone trupelor sale sa invadeze Ucraina,…

- Rusia a suferit pierderi semnificative de trupe, a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters. Moscova a recunoscut joi ca are „pierderi semnificative” in cadrul armatei sale dislocate in Ucraina. „Am suferit pierderi semnificative” de trupe, a spus Peskov intr-un…

- Omul de afaceri rus Roman Abramovich (55 de ani) este extrem de implicat in negocierile pentru pace dintre Rusia și Ucraina, țari aflate in razboi. Sancționat de Guvernul din Marea Britanie pentru apropierea de președintele Vladimir Putin, patronul lui Chelsea pare a avea un rol extrem de important…

- Putin a semnat decretul potrivit caruia a obligat statele „neprietenoase” sa-și deschida conturi in bancile rusești pentru a achita gazul in ruble. Acest decret nu vizeaza Republica Moldova, deoarece noi suntem un stat prietenos Federației Ruse (alaturi de Siria, Uganda si Eritreea și Belarus). Nu doar…

- Roman Abramovici a acționat ca negociator intre Rusia și Ucraina, in timp ce evita, in Turcia, sancțiunile occidentale. Proprietarul clubului Chelsea a facut naveta intre Istanbul, Moscova și Kiev pentru a transmite mesaje intre Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski. Dar cand i…

- Un iaht apartinand miliardarului rus Roman Abramovici a acostat in sud-vestul Turciei, tara care nu aplica sanctiunile occidentale impotriva oligarhilor rusi, printre care proprietarului clubului de fotbal Chelsea, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Solaris, un vas de lux cu o lungime de 140 de metri,…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a spus vineri cancelarului german Olaf Scholz, în timpul unui apel telefonic, ca Kievul încearca sa taraganeze discuțiile de pace cu Rusia, dar ca Moscova este înca dornica sa continue negocierile. „S-a remarcat ca regimul de la Kiev…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 17 martie, ca „marile companii rusești nu mai au de ce sa se teama și ca se pot acum instala „linistite” în peninsula ucraineana anexata Crimeea, scrie Tass cu referire la Zdg.md. „Acum sunt toate condițiile…