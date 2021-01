Statele Unite au înregistrat în decembrie un deficit bugetar de 144 de miliarde de dolari, un record pentru ultima lună a anului Cheltuielile au crescut cu 40%, la 490 de miliarde de dolari, iar incasarile cu 3%, la 346 de miliarde de dolari, comparativ cu anul anterior. Deficitul bugetar aferent primelor trei luni ale anului fiscal 2021, care a inceput pe 1 octombrie, a atins 573 de miliarde de dolari, in urcare de la deficitul de 357 de miliarde de dolari consemnat in anul fiscal precedent, anterior pandemiei de coronavirus. Incasarile din primele trei luni ale anului fiscal au fost in mare parte in stagnare, la 803 miliarde de dolari, in timp ce cheltuielile au urcat cu 18%, la 1.376 de miliarde de dolari. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

