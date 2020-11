Stiri pe aceeasi tema

- Tara depasise pragul de 10 milioane de imbolnaviri cu sase zile in urma. In total s-au inregistrat peste 246.000 de decese legate de coronavirus in Statele Unite la o populatie de aproximativ 330 de milioane, transmite Agerpres.ro. {{481357}}Potrivit unei declaratii facute duminica de principalul expert…

- Statele Unite ale Americii au raportat, vineri, 184.514 cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat numar de imbolnaviri inregistrat vreodata de o țara, relateaza CNN care citeaza datele Universitații Johns Hopkins.

- Statele Unite si-au batut ”recordul” zilnic de infectii cu noul coronavirus si au inregistrat 201.961 de cazuri de covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP.Citește și: OFICIAL - Jumatate de țara este in scenariul ROȘU: in patru județe s-a depașit…

- Autoritațile din Statele Unite au raportat 99.321 noi cazuri de coronavirus, in ultimele 24 de ore, fiind a doua zi consecutiva in care se inregistreaza un numar atit de mare de infecții zilnice de la inceputul pandemiei, potrivit Universitații Johns Hopkins (JHU), citat de gandul.ro. Dupa cele 99.321…

- Cu doar patru zile inainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii a fost atins un nou record al numarului de infectari cu noul coronavirus. Recordul consta in 88.521 de noi cazuri confirmate, acesta fiind cel mai mare numar de contaminari de la inceputul pandemiei, conform CNN . De…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti decesul numarul 200.000 asociat noului coronavirus, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, in timp ce COVID-19 continua sa ucida sute de americani in fiecare zi, relateaza AFP.''COVID va fi a treia cauza de deces in acest an in SUA, mai…