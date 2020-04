Stiri pe aceeasi tema

- Principalele burse europene au deschis sedinta de marti in crestere, pastrand o atitudine optimista pentru a doua zi consecutiva, pe fondul semnalelor ca epidemia de coronavirus a atins varful in Europa, transmite AFP. In jurul orei 10:30, bursa de la Paris inregistra o crestere de 3,79%,…

- Miniștrii de finanțe din zona euro discuta marți masuri in valoare de peste 500 de miliarde de euro pentru combaterea caderii economice generata de pandemia de coronavirus, dar au admis ca vor avea nevoie de mai multe runde de discuții, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Italia și Spania, cele…

- ​Ministrii de Finante din UE sunt așteptați sa depaseasca marti divergentele si sa cada de acord cu privire la primele masuri economice comune în fata pandemiei de coronavirus, chiar daca acestea nu vor fi atât de ambitioase pe cât sperau autoritatile de la Paris, Roma si Madrid, transmite…

- Ministrii europeni de Finante ar urma sa-si depaseasca marti divergentele de opinie si sa cada de acord cu privire la primele masuri economice comune in fata pandemiei de coronavirus, chiar daca aceste prime masuri nu vor fi atat de ambitioase pe cat sperau autoritatile de la Paris, Roma si Madrid,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, vineri, prin sistem videoconferinta, la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene. Principalul punct de discutie a fost raspunsul international la pandemia de COVID-19, anunța news.ro.Potrivit…

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…

- Coronavirusul provocase, pana vineri la ora 14.30, moartea a 5.074 de persoane, iar numarul celor infectate era 137.589. Ultimele decese au fost anuntate in Spania, 24, tara unde pana acum si-au pierdut viata 91 de persoane, din cauza Covid-19. Foarte grav este si ca peste 800 de oameni au fost gasiti…

- Romania este al șaptelea mare producator de leguminoase din Uniunea Europeana, arata datele Eurostat, cu toate ca producția variaza semnificativ de la un an la altul, potrivit Agerpres.ro. In anul 2016, productia de leguminoase a Romaniei a fost de aproximativ 99.000 de tone, in 2017 s-a triplat pana…