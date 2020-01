Statele membre ale UE încep negocierile pentru salariul minim de 60 la sută din salariul mediu CE nu va determina nivelul salariului, dar dorește sa impuna un acord asupra unui set de criterii care trebuie indeplinite atunci cand guvernele stabilesc salariile minime. Scopul comisiei este de a stabili un salariu minim echivalent cu 60% din salariul mediu dintr-o țara.



Țarile nordice, cu salarii mari, inclusiv Danemarca și Suedia, se opun ideii introducerii unui salariu minim la nivelul UE, masura care va submina modelele lor de negociere colectiva. Cu sprijinul sindicatelor, politicienii din țarile in care negocierile angajator-muncitor stabilesc ratele de salarizare vor contesta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

