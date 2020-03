Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus care se extinde la cote alarmante pe continentul european obliga statele sa ia masuri de sprijin pentru companiile care vor avea de suferit și, deopotriva, pentru a evita o criza eonomica. Unele guverne europene au anunțat deja scheme menite sa scoata companiile din impas,…

- Wizz Air, cea mai verde companie aeriana din Europa si cel mai mare transportator low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat duminica faptul ca isi suspenda zborurile pe rutele spre Treviso (TSF) si Bergamo (BGY) din cauza blocarii nordului Italiei ca urmare a masurilor de gestionare a epidemiei…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- "Speram cu totii ca un vaccin sa fie disponibil cat mai curand", a explicat, intr-un interviu acordat AFP-TV, Massimo Galli, conducatorul departamentului de boli infectioase de la Spitalul Sacco din Milano (nordul Italiei). Toti epidemiologii si virusologii care cunosc problematica stiu ca pe parcursul…

- Cercetatorii de la un spital din Milano, in nordul Italiei, au reusit sa izoleze "versiunea italiana" a noului coronavirus, care "circula neobservata de cateva saptamani" in peninsula, transmite vineri AFP, citandu-i pe specialistii implicati in eforturile de a descoperi sursa epidemiei."Epidemia…

- In contextul aparitiei focarului de Coronavirus in nordul Italiei, unde se afla si cetateni ai Republicii Moldova, mitropolia Moldovei ii indeamna pe toti credinciosii sa respecte recomandarile Ministerului Sanatatii in ceea ce priveste igiena si sanatatea publica.

- Un medic italian aflat in vacanța in Tenerife a avut rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus, astfel ca 1.000 de turiști din hotelul in care era cazat doctorul sunt izolați.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 5: 'Nu ai cum sa fii liberal sau progresist intr-o natie…

- Germania isi va evacua cetatenii din regiunea chineza Wuhan, unde a aparut noul coronavirus din China, fortele aeriene germane urmand sa repatrieze 90 de germani care locuiesc acolo, a relatat luni revista Der Spiegel, transmite Reuters, conform news.ro.Epidemia care s-a declansat in orasul…