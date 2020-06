Starul din filme pentru adulti Ron Jeremy a fost pus sub acuzare pentru violarea a doua femei si agresarea sexuala a altor doua, in cadrul unor incidente produse intre 2014 si 2019 in West Hollywood, conform unui anunt facut marti de procurorul districtual din Los Angeles County, transmite miercuri Reuters.



Ron Jeremy, 67 de ani, se numara printre cei mai cunoscuti actori ai industriei filmelor pentru adulti, dupa ce a jucat in peste 2.000 de productii pornografice incepand cu anii '70.



Procurorul Jackie Lacey sustine ca Ron Jeremy, pe numele sau real Ronald Jeremy…