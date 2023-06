Startupul Improbabile al Softbank a lansat planuri pentru o reţea de metaverse care să concureze Meta şi Microsoft Compania britanica, care a fost fondata in 2012, a lansat o carte alba in care isi detaliaza viziunea pentru MSquared, ”o retea de metaverse interoperabile Web3” sau spatii 3D in care oamenii pot trai, lucra si interactiona virtual unii cu altii. MSquared, care este o entitate comerciala separata de Improbable, a strans anul trecut 150 de milioane de dolari de la investitori. Google, Nvidia si firma japoneza de jocuri in cloud Ubitus vor servi ca parteneri tehnici pentru lansare, a spus Improbable, oferind ”infrastructura cloud, streaming de pixeli in cloud si tehnologii video si audio pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Improbable, un startup sustinut de SoftBank, care dezvolta lumi virtuale uriase, a lansat vineri planurile pentru o retea de metaverse despre care spera ca intr-o zi va fi capabila sa gazduiasca mii de utilizatori si sa concureze cu platformele gigantilor tehnologici americani precum Meta si Microsoft,…

- Saptamana trecuta polițiștii de prevenire și cei de la Serviciul de Ordine Publica de la Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș s-au intalnit cu angajații din doua societați comerciale din Baia Mare. Scopul intalnirii a fost de a aduce la cunoștința cetațenilor modificarile legislative aduse…

- Meta, Netflix, Google, GitHub, PayPal, Nvidia, Microsoft, Huawei Europe, King vin la Romexpo. Dev Talks prezinta noile tendințe in tehnologiile de top și predicțiile despre cum va arata viitorul.

- Specialiștii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat, pe baza noii tehnologii de protecție in timp real App Anomaly, integrata in Bitdefender Mobile Security, o campanie globala de amenințari informatice care vizeaza dispozitivele mobile. Potrivit Bitdefender, aceasta campanie a ramas…

- Comentariile Corpului Autoritatilor Europene de Reglementare pentru Comunicatii Electronice (BEREC) catre Comisia Europeana, care analizeaza acum problema, subliniaza batalia cu mize mari dintre Big Tech si marii operatori de telecomunicatii din Europa. ”Nu exista nicio dovada a unei probleme de concurenta…

- Numele beneficiarului proiectului: APOLLO PROBALAST S.R.L Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului a fost reprezentat de ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului de inscriere (Anexa 1 – cererea de finantare) si a documentatiei aferente,…

- Netflix a anuntat ca va inchide serviciul de inchiriere a DVD-urilor. 29 septembrie va fi ultima zi in care filmele pe discuri optice vor mai fi disponibile. Scaderea interesului pentru filmele stocate pe mediul fizic este factorul care determina Netflix sa renunte la serviciile pe care le-a oferit…

- FOTO: Accident pe A1, intre Sebeș și Oraștie. Serviciul 112, apelat automat de sistemul eCall al autoturismului Un accident s-a produs luni pe Autostrada A1, zona Oraștie. Este vorba despre un autoturism Audi rasturnat pe carosabil, pe sensul de mers Sebeș – Oraștie. Potrivit polițiștilor, care s-au…