Stiri pe aceeasi tema

- Un startup care dezvolta un software pentru industria financiara, bazat pe inteligența artificiala, a anunțat ca a obținut investiții în valoare de 11,7 milioane de dolari. TookiTaki va folosi finanțarea pentru a îmbunatați software-ul lor capabil sa detecteze cazurile de spalare de bani…

- Consiliul Județean Vrancea a alocat 78 de milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte de investiții ce vizeaza reabilitarea unor drumuri județene. Este vorba de cofinanțarea unor cheltuieli care nu sunt suportate din Fondul de Dezvoltare și Investiții, aflat la dispoziția Guvernului. Este vorba…

- Winnow, dezvoltator de soluții de inteligența artificiala cu birouri in Cluj-Napoca și alte cinci orașe din lume, obține o investiție de 12 milioane de dolari, cea mai mare din istoricul companiei, in cadrul unei runde de finanțare din seria B coordonata de Ingka Group (IKEA) și Mustard Seed. Recent,…

- ROCA X este un fond romanesc de investiții in firme din tehnologie cu un buget de 2,7 milioane de euro, din care a investit pana acum 600.000 de euro in cinci startup-uri. Fondul isi propune sa ajunga la 10 milioane de euro pana in 2021. Ce proiecte cauta investitorii.

- Fondul de investitii NEPI Rockcastle a anuntat luni ca va inaugura in luna martie 2020 cel mai nou centru comercial din portofoliu, Shopping City Targu-Mures, in urma unei investitii de 70 de milioane de euro, cea mai mare din ultima perioada din judetul Mures.

- Fondul de invesții german Project A a strâns 200 de milioane de dolari pe care intenționeaza sa le investeasca în startup-uri europene aflate la început de drum — proiecte seed și serie A.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Startup-ul IT american OpenGov, axat pe soluții de cloud, date deschise și bugetari transparente, destinat guvernelor din întreaga lume, a obținut marți o finanțare de 51 de milioane de dolari de la un grup de investitori. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Deputatul PNL Florin Roman a afirmat, sambata, ca premierul Viorica Dancila acorda 400 de milioane de euro primarilor PSD, deoarece „e disperata” sa cumpere bunavoința acestora din banii romanilor.„ 400 de milioane de euro este cifra vanturata de PSD in fața primarilor, prin cel mai mare jaf,…