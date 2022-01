Stiri pe aceeasi tema

- O cantitate de peste 22 de tone de deseuri din hartie, pe care un cetatean roman o transporta din Bulgaria in Romania fara documente transfrontaliere complete, a fost oprita la PTF Giurgiu, potrivit Agerpres. "Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au efectuat,…

- Pomelo a devenit extrem de popular și in Romania. Cu un gust delicios și racoritor, fructul de dimensiuni mari e recomandat de specialiști in sezonul de iarna. Fructul-minune care ține inima sanatoasa și ne ajuta sa slabim. Acesta vine cu un pachet de vitamine si minerale și da un plus de energie. Mai…

- Jogger, noul vehicul de familie al gamei Dacia, poate fi comandat incepand cu data de 1 Decembrie in intreaga retea de agenti autorizati ai marcii. Potrivit unui comunicat oficial al companiei, acesta va fi disponibil in doua versiuni de echipare, Essential si Comfort. La acestea se adauga seria limitata…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, in timpul unei vizite in SUA, ca impreuna cu omologul american cauta solutii pentru a face progrese in ceea ce priveste Programul Visa Waiver.

- Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, afirma ca Romania va avea in 2022 o crestere economica la potential sau putin deasupra potentialului, in ciuda situației pandemice, bazata și pe faptul ca in trimestrul 3 dar si in trimestrul 4 agricultura a fost pe plus."Industria…

- “XVision, start-up-ul MedTech care ii ajuta pe medici in interpretarea radiografiilor prin inteligenta artificiala, anunta atragerea unei noi runde de finantare pentru expansiunea in restul regiunii CEE. ROCA X, parte din Impetum Group si unul dintre investitorii in XVision, deschide runda care va ajuta…

- In august anul acesta Ungaria și Romania au fost de acord sa iși accepte reciproc certificatele de imunitate reciproca. Confirmarea era facuta de Florin Cițu. Florin Cițu declara ca ministerele de externe ale celor doua națiuni inca finalizeaza formalitațile acordului. In același timp cele doua state…

- Pieter Bult, reprezentantul UNICEF in Romania, a explicat pentru Școala 9 de ce este important ca un numar cat mai mare de copii, profesori și alți angajați din domeniul serviciilor publice sa se vaccineze. Totodata, oficialul a afirmat ca susține decizia ministrului educației Sorin Cimpeanu de a menține…