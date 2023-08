Tot la finele saptamanii trecute s-a pus in mișcare și al doilea eșalon județean, prima etapa consemnand rezultate interesante, noile promovate facand, in general o figura frumoasa, CS Șirna Varnița și Tineretul Gura Vitioarei obținand victorii, iar Valea Calugareasca o remiza in deplasare. Iar a patra promovata, AS Targșorul Vechi Stancești a pierdut greu, la Ologeni, scor 3-2 pentru gazde. De remarcat victoria celor dela Mizil pe terenul fostei echipe din Liga A, CS Strejnicu, care dupa ce nu a luat niciun punct in al patrulea eșalon, nici in al … cincilea nu se simpte prea bine! SUPERLIGA B…